Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu: Bedelli Askerliğe Yeni Zam Geliyor

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada bedelli askerlik ücretinin artacağını söyledi. Düzenlemeyle birlikte şu an 333 bin lira olan bedelli askerlik ücreti, 417 bin liraya yükselecek.

Son Güncelleme:
Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu: Bedelli Askerliğe Yeni Zam Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamını 240 binden 300 bine çıkarıyoruz. bu artışla birlikte, sadece 2026 yılı içerisinde elde edilecek ilave geliri doğrudan savunma sanayii destekleme fonuna aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Abdullah Güler, yaptığı açıklamada bedelli askerlik ücretinin artacağını söyledi. Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bedelli Askerlik AK Parti
Son Güncelleme:
Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı Davası'nda Verilen Hapis Cezası İstinafta Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı'nda Verilen Hapis Cezası İstinafta
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
CHP Lideri Özgür Özel'den İran Açıklaması: 'Bölgemiz Ateş Çemberine Dönüşmüş Durumda' 'Bölgemiz Ateş Çemberine Dönüşmüş Durumda'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu İran, Netanyahu'nun Ofisini Vurdu, 'Dost Ateşi' 3 ABD Uçağını Düşürdü
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi