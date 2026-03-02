Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu: Bedelli Askerliğe Yeni Zam Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamını 240 binden 300 bine çıkarıyoruz. bu artışla birlikte, sadece 2026 yılı içerisinde elde edilecek ilave geliri doğrudan savunma sanayii destekleme fonuna aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Abdullah Güler, yaptığı açıklamada bedelli askerlik ücretinin artacağını söyledi. Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti.

