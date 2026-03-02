Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Bolu Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen irtikap soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil gözaltına alınan 13 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatıldı.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahında 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alına isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz, Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı.

İFADE İŞLEMİ 2 GÜN SÜRDÜ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma araçlarıyla getirilen 13 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

