ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, küresel piyasalarda risk iştahını düşürürken yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Uzmanlar, kısa vadede yüksek oynaklık görülebileceği konusunda uyarıyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ALTINI ZİRVEYE TAŞIDI

Artan belirsizlik ortamında ons altın sabah saatlerinde 5 bin 393 dolara kadar çıkarak dikkat çekti. Fiyatlar, haftanın son işlem gününe kıyasla yaklaşık yüzde 2’ye yakın primle 5 bin 363 dolar seviyesinde dengelendi. Gümüş de yükselişe katıldı ve yüzde 0,7 artışla 94,49 dolar/ons seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN İÇ PİYASADA YÜKSELDİ

Küresel piyasalardaki hareketlilik yurt içine de yansıdı. Gram altın 2 Mart sabahı yüzde 1,79 artışla 7 bin 569 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da ise fiyat 8 bin 127 TL seviyesine kadar çıktı. Böylece gram altın, tarihi zirvelerine bir adım daha yaklaştı.

ANALİSTLERDEN BELİRSİZLİK VURGUSU

Capital.com kıdemli analisti Kyle Rodda, mevcut gerilimin önceki krizlerden farklı bir dinamiğe sahip olduğunu belirterek tarafların geri adım atmaktan uzak göründüğünü ifade etti. Bu durumun altın için destekleyici bir zemin oluşturduğunu kaydetti.

Bağımsız analist Ross Norman ise altının küresel risklerin en net göstergesi olduğunu belirterek yeni bir jeopolitik dalganın fiyatları yeniden rekor seviyelere taşıyabileceğini söyledi.

City Index ve Forex.com analisti Fawad Razaqzada, ons altında 5.500 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini dile getirirken, Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen mevcut momentumun yeni zirveleri şaşırtıcı olmaktan çıkardığını ifade etti.

KISA VADEDE DALGALANMA BEKLENİYOR

ANZ analisti Soni Kumari, ilk yükselişin ardından kâr satışlarının devreye girebileceğini ve fiyatlarda geri çekilme görülebileceğini belirtti. Marex analisti Edward Meir de yalnızca altında değil, petrol dahil birçok emtiada ani sıçramalar ve ardından hızlı geri dönüşler yaşanabileceğine dikkat çekti.

PETROLDE SERT HAREKET, SONRA KAR SATIŞI

Saldırıların ardından petrol fiyatları da haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Brent petrol 82,37 dolara kadar çıktıktan sonra gelen satışlarla yüzde 6 primle 77,26 dolar seviyesine geriledi.

Citi, Brent petrolün 80–90 dolar aralığında kalabileceğini, tansiyonun düşmesi halinde ise 70 dolar seviyelerine çekilebileceğini öngörüyor. Goldman Sachs mevcut risk primini 18 dolar olarak hesaplarken, Wood Mackenzie Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin durması halinde fiyatların 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan OPEC+’ın üretim artışı kararına rağmen, boğazın kapalı kalması durumunda piyasaya ek arzın sınırlı kalacağı ifade ediliyor. Societe Generale ise en olası senaryonun, ilk etapta sert yükseliş ardından kısmi bir geri çekilme olduğu görüşünde.

