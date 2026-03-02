ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Bölgeden sıcak gelişmeler şöyle:

15.55 ABD ÜSLERİ ALARMA GEÇTİ

ABC News'e konuşan ABD’li bir yetkili, Amerikan askeri üslerinin tamamında alarm seviyesinin yükseltildiğini kaydetti. Yetkili, Orta Doğu'daki üslerin tamamında "Bravo" koduyla alarm durumuna geçirildiğini belirtti. Savunma Bakanlığı düzenlemelerine göre Bravo seviyesi, terör tehdidinin arttığı ya da daha öngörülebilir hale geldiği anlamına geliyor.

15.42 ÖLEN ABD ASKERİ SAYISI ARTTI

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, İran-ABD-İsrail savaşında ölen ABD askeri sayısının 4'e çıktığını açıkladı. Ayrıca ölen askerlerin kimliklerinin, ailelerine bildirim yapılmasının ardından 24 saat geçmeden açıklanmayacağı belirtildi.

15.30 İSRAİL: HİZBULLAH'IN İSTİHBARAT ŞEFİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, bugün Lübnan'a düzenledikleri saldırıda Hizbullah’ın istihbarat şefininin öldürüldüğünü iddia etti.

14.12 ABD ORDUSU SAVAŞ UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

ABD ordusu 3 adet F-15 savaş uçağının Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşürüldüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada 6 kişilik mürettebatın tamamının güvenli bir şekilde paraşütle atladığı belirtildi.

13.17 TAHRAN'DA YİNE PATLAMA SESLERİ

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor.

13.21 NETANYAHU'NUN KONUTUNA SALDIRI DÜZENLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı. Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

12.20 İRAN'DAKİ GÜLİSTAN SARAYI HASAR GÖRDÜ

İran medyasının aktardığı bilgilere göre, UNESCO listesinde yer alan Tahran'daki Gülistan Sarayı ABD-İsrail saldırılarında hasar gördü.

12.05 FRANSA'DAN DİKKAT ÇEKEN HAZIRIZ AÇIKLAMASI

Fransa, İran'ın ABD üslerini hedef aldığını duyurduğu Körfez ülkelerinin savunmasına katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

11.58 İSRAİL: HiZBULLAH LİDERİ ORTADAN KALDIRILMALI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım hakkında yaptığı açıklamada "ortadan kaldırılması gereken bir hedef" ifadesini kullandı.

11.30 İRAN'DA CAN KAYBI 555'E YÜKSELDİ

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, 28 Şubat'taki açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

11.17 ABD'NİN KUVEYT'TEKİ ÜSSÜ VURULDU

İran Ordusu, ABD’nin Kuveyt’teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerine, 15 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "İran Ordusu kara ve deniz kuvvetlerine bağlı füze birlikleri, son saatlerde farklı bölgelerden ABD’nin Kuveyt’teki Ali Es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerini, toplam 15 seyir füzesiyle hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

10.40 SUUDİ ARABİSTAN'DA PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura rafineri tesisini hedef aldığı bildirildi. Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, saldırı sonucu tesiste küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangının daha sonra kontrol altına alındığı ve olayın sınırlı etkide kaldığı belirtildi.

10.25 6 ASKERİ TESİS HEDEF ALINDI

İran'ın Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani, ABD-İsrail saldırılarında Yezd eyaletine bağlı Erdekan ilçesinde 6 askeri tesisin hedef alındığını söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dehistani konuya ilişkin bilgi verdi. İranlı yetkili, "Bugün şafak vakti, Erdekan'daki 6 askeri tesis saldırıya uğradı. Ayrıca Yezd-Mehriz yolu üzerindeki bir hedef de ABD-İsrail hava saldırısına maruz kaldı." dedi. Dehistani, saldırılarda can kaybına ilişkin açıklama yapmadı. Tahran, Kerec ve Urumiye kentlerinde bugün patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti.

09.30 ‘LÜBNAN’A SALDIRILAR GÜNLERCE SÜRECEK’

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, ordunun Lübnan'da Hizbullah’a karşı "taarruzi bir operasyon" başlattığını ve bunun birkaç gün sürebileceğini açıkladı. Zamir, Hizbullah’ın gece saatlerinde İsrail’e yönelik roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından yapılan durum değerlendirme toplantısında, 'Hizbullah’a karşı taarruzi bir kampanya başlattık. Artık yalnızca savunmada değiliz; saldırıya geçiyoruz' ifadelerini kullandı.

09.15 KUVEYT'TEKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VURULDU

AFP'nin bildirdiğine göre, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği İran'ın misillemesinde isabet aldı. Büyükelçilik binasından dumanlar yükseldiği kaydedildi.

09.10 LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: SALDIRILARDA 31 KİŞİ ÖLDÜ, 149 KİŞİ YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi. Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi. Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.

09.00 İSRAİL, LÜBNAN'I VURDU

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.

08.45 ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

IRNA'nın haberinde, ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Kuveyt üzerinde düşürüldüğü öne sürüldü. Pilotun uçak düşmeden önce güvenli bir şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılmayı başardığı kaydedildi.

08.24 PAKİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dawn gazetesinin haberine göre, Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından Gilgit-Baltistan bölgesinde gösteriler şiddetlendi.

08.20 İRAN'DA ÜST DÜZEY 7 İSİM DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı. Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.​​​​​​​

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

07.56 "ABD'YLE MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu. Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

07.10 GÜNEY KIBRIS'TAKİ İNGİLTERE ÜSSÜNDE PATLAMA SESLERİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü'nde kamikaze dron kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, patlamaya bir dronun neden olduğunu bildirirken üste alarm sistemlerinin devreye girdiği ve alanda bulunan uçakların önleme maksatlı havalandığı öğrenildi. GKRY yetkilileri, patlamanın kısmi hasara neden olduğunu ve bölgede can kaybı yaşanmadığını belirtti. Adanın en güneyinde konuşlu Akrotiri, İngiltere'nin ülke dışındaki en büyük üssü durumunda.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA