Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış

ABD ve İsrail’in ortak düzenlediği hava harekâtında İran lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği iddiası, yalnızca bölgesel dengeleri değil Tahran’daki güvenlik zincirini de tartışmaya açtı. Operasyonun ardından en çok konuşulan konu ise hedef bilgisine nasıl ulaşıldığı oldu.

"YÜKSEK GÜVENİLİRLİĞE SAHİP" KİŞİDEN BİLGİ ALINDI

ABD basınına konuşan ve isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan iddialara göre, operasyon öncesinde İran içindeki "yüksek güvenilirliğe sahip" insan kaynaklarından bilgi alındı.

Toplantının yeri ve zamanı netleşince, ilk etapta gece planlanan harekatın sabah saatlerine çekildiği öne sürüldü. Saldırının planlanmasında sinyal istihbaratı (SIGINT), uydu gözetimi, ele geçirilen iletişim kayıtları ve sahadaki insan kaynaklarının birlikte kullanıldığı iddia edildi.

Washington ile Tel Aviv arasında yoğun istihbarat paylaşımı yapıldığı, hedef doğrulamasının son anda gelen bilgilerle kesinleştirildiği ileri sürüldü.

GÖZLER KAANİ'YE ÇEVRİLDİ

Operasyon sonrası dikkatler, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'ye çevrildi. Kaani'nin, saldırıdan dakikalar önce Hamaney ile görüştüğü ve bombardıman başlamadan kısa süre önce yerleşkeden ayrıldığı öne sürüldü.

Bu durum, daha önce yaşanan bazı olayları yeniden gündeme taşıdı. İddialara göre Kaani, Şam'da Devrim Muhafızları komutanlarının hayatını kaybettiği İsrail saldırısından kısa süre önce hedef alınan binadan ayrıldı, Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü bombardımandan hemen önce vurulan noktadan çıktı ve "12 Gün Savaşı" sırasında üst düzey askeri toplantının hedef alındığı saldırıdan önce binayı terk etti.

Bu tekrar eden "son anda ayrılma" vakaları, sosyal medyada ve bazı yorumlarda soru işaretlerine yol açtı. Ancak şu ana kadar İran makamları tarafından Kaani hakkında resmi bir suçlama yapılmadı.

KAANİ YAŞIYOR MU?

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre Kaani'nin İsrail saldırılarında ölmüş olabileceği de iddia edildi. Tahran yönetimi, hayatını kaybeden üst düzey isimlerin bazılarını doğrularken, Kaani'nin durumuna ilişkin net bir açıklama yapmadı. Bu belirsizlik de tartışmaları artırdı.

İÇERİDEN BİLGİ Mİ SIZDIRILDI?

Uzmanlara göre böylesine yüksek profilli bir hedefin yerinin tespit edilmesi, tek bir kaynağa dayanarak mümkün değil. Uydu görüntüleri, elektronik izleme, saha ajanları ve teknik takip unsurlarının entegre edilmesi gerekiyor.

Birçok ülkenin uzun süredir İran'ın üst düzey kadrolarını yakından izlediği biliniyor. Ancak bu operasyonda farklı istihbarat araçlarının eş zamanlı kullanıldığı ve bunun belirleyici olduğu iddia ediliyor.

