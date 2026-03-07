MSB Açıkladı: KKTC'ye F-16 Uçaklarının Konuşlanması Değerlendiriliyor

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir." denildi.

MSB Açıkladı: KKTC'ye F-16 Uçaklarının Konuşlanması Değerlendiriliyor
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerine yer verildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

Orta Doğu'daki belirsizlikler adada da endişelere neden oldu. Geçen pazartesiden beri üslerde aralıklarla alarm verilmesi ve bölgedeki sivillerin endişe taşımalarından dolayı Rum yönetimi de GKRY'deki İngiliz üslerinin statüsü ve geleceğini tartışmaya açmıştı.

Kaynak: AA

