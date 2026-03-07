Hande Yener’e 'Anayasal Düzeni Hedef Alma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Soruşturması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yener'in konser sırasında attığı slogan ve sahnedeki ifadeleri nedeniyle 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Kaynak: Sabah