Hande Yener’e 'Anayasal Düzeni Hedef Alma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Soruşturması
Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri’ nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yener'in konser sırasında attığı slogan ve sahnedeki ifadeleri nedeniyle 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
