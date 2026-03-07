Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer İle Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hala diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti.

