Mide Bulandıran Görüntüler: Sucukları 75 TL'ye Üretip 250 TL'ye Vatandaşa Yedirmişler

Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı’ğının yayımladığı ve her geçen gün biraz daha genişleyen taklit ve tağşiş ürünler listesiyle sarsılırken, bir skandal daha ortaya çıktı. Afyonkarahisar’da bir firmanın 75 liraya ürettiği sucukları 250 liradan satışa çıkardığı ortaya çıktı. Ayrıca, kentte aroma ve renklendiricilerle birlikte zeytinyağı üretimi de yapıldığı anlaşıldı.

Gıda sahtekarlığına karşı Afyonkarahisar’da düzenlenen operasyonlarda mide bulandırıcı görüntüler ortaya çıktı. Bir firmanın 75 TL’ye mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 TL’ye sattığı bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarını kullanarak sahte zeytin yağı elde ettiği belirlendi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın insan sağlığını hiçe sayarak 75 TL'ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL'den, sosyal medya hesapları üzerinden sattığı belirlendi. Operasyonda bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve satışa sunduğu tespit edildi.

Ardından şahıs ve firmaların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde toplamda 400 litre zeytin yağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haksız kazanç uğruna vatandaşların sağlığı ile oynayan şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA