Eve Gelen Anne, Oğlunu Kanepede Ölü Olarak Buldu

Kırıkkale’de Mustafa Keskin Caddesi’nde, 43 yaşındaki Mustafa Canga, eve gelen annesi tarafından kanepede hareketsiz yatarken bulunudu. Annenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Canga’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Canga’nın mide rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinince yapılan tahkikatın ardından Canga’nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA