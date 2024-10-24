Gıda Skandalında Yeni İfşalar... Sucuk Diye Dil Yedirmişler!

Gıda skandalında yeni hileler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği listeye göre bu kez de sucuktan dil çıktı. İşte listenin güncellenmiş hali...

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Gıda Skandalında Yeni İfşalar... Sucuk Diye Dil Yedirmişler!

Türkiye haftalardır gıda skandallarını konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini günden güne güncellemeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle tam17 üründe hileli satış tespit edildi.

Gıda Skandalında Yeni İfşalar... Sucuk Diye Dil Yedirmişler! - Resim : 1

Bu sefer de zeytinyağına tohum yağı katıldığı, sucukta dil tespit edildiği, kaşar peynirinin nem oranının yüksek olduğu ve bitkisel yağ konulduğu ve haşhaş ezmesine yer fıstığı katıldığı ortaya çıktı.

Gıda Skandalında Yeni İfşalar... Sucuk Diye Dil Yedirmişler! - Resim : 2

İşte bakanlığın son güncellediği liste:

Gıda Skandalında Yeni İfşalar... Sucuk Diye Dil Yedirmişler! - Resim : 3

Gıda Skandalında Yeni İfşalar... Sucuk Diye Dil Yedirmişler! - Resim : 4

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Kaynak: Gerçek Gündem

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