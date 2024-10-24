Gıda Skandalında Yeni İfşalar... Sucuk Diye Dil Yedirmişler!

Türkiye haftalardır gıda skandallarını konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini günden güne güncellemeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle tam17 üründe hileli satış tespit edildi.

Bu sefer de zeytinyağına tohum yağı katıldığı, sucukta dil tespit edildiği, kaşar peynirinin nem oranının yüksek olduğu ve bitkisel yağ konulduğu ve haşhaş ezmesine yer fıstığı katıldığı ortaya çıktı.

İşte bakanlığın son güncellediği liste:

Kaynak: Gerçek Gündem