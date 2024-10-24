Bakım Merkezinde Çocuk Ölümü: Görevliler Açığa Alındı

Niğde’de bir rehabilitasyon merkezinde kalan 9 yaşındaki çocuğun, şiddet sonucu öldüğü iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken görevliler açığa alındı.

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Bakım Merkezinde Çocuk Ölümü: Görevliler Açığa Alındı

Niğde’de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre ihmali bulunduğu iddia edilen kuruluş görevlileri açığa alındı.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bakanlık, konunun derinlemesine soruşturulması için suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın başvurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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