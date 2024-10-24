Yasalara Aykırı Şekilde Meclisi Terk Eden AKP Grubundan Pişkin Sözler: Halı Saha Maçına Gidiyoruz...

RIFAT KIRCI

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında, çoğunluğa sahip Cumhur İttifakı stratejik planın oylanması sırasında hukuka aykırı şekilde hareket ederek ret oyu verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından oylamaya sunulan 2025-2029 Stratejik Planı, Belediye Kanunu’na aykırı bir biçimde AKP, MHP ve BBP Meclis Üyeleri tarafından reddedildi.

Ret kararının kanuna aykırı olduğunu ve meclisin görevini yapmamış olacağını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tekrar oylanmasını talep etti. CHP’li meclis üyeleri de ret kararının meclisin feshi veya ret kararı veren üyeler nezdinde hukuki sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Hatta itirazların komisyonda yapılması gerektiği halde, ilgili plan ile ilgili bir sunum daha yapıldı.

'BİZ HALI SAHA MAÇINA GİDİYORUZ'

Stratejik Planın tekrar oylamaya sunulacağı sırada ayağa kalkarak Meclis’i terk edeceklerini belirten Meclis Üyeleri, “Biz halı saha maçına gidiyoruz, zabıtlara geçsin” şeklinde de alaycı bir yaklaşımda bulundu.

Görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada 2025-2029 Stratejik Planı’nı katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile hazırladıklarını belirten Bozbey, "Hazırlanan stratejik plan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının stratejisini belirleyen plandır. Bursalılar adına verdiğimiz sözlerin stratejisidir. Kanun, ‘Meclis, stratejik planı onaylar’ diyor. Stratejik Plan doğrultusunda bütçemizi oluşturmaya başlayacağız. Bizler burada Bursalıları temsil ediyoruz. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Bursalıların menfaatleri bizim birinci önceliğimizdir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Artık gerekli hukuki yollara başvurarak süreci devam ettireceğiz. Bursalılara karşı stratejik planı reddetme hakkınız yok. Sonuç olarak hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem