At ve Eşek Eti Yedirmişler! Liste Güncellendi, İşte O Firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan gıda sahtekarları listesi yenilendi.

Son listede zeytinyağına tohum yağı, balda sahtecilik, peynirde hile, dana etinde tek tırnaklı eti (at-eşek), köftede tavuk eti karışımı tespit edildi.

22 Ekim tarihi itibarıyla listeye eklenen 5 ildeki firmalar şöyle: