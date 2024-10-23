Mahkemeye Çağrıldı Ama Gitmedi... Kalben Hakkında Zorla Getirme Kararı!

Sanatçı Kalben'in arkadaşı Pamela Brıngıno, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir Alisler Yurdu isimli yoga kampında çalıştığı sırada işletme sahibi ile sevgili olduğu erkek tarafından darp edildi. Aynı erkek Pamela'yı kendisinden ayrılırsa tüfekle öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Pamela bunun üzerine Kalben'den yardım istedi.

Sabah'ın haberine göre, arkadaşının durumunu öğrenen Kalben, Armutlu ilçesine gelerek Pamela Brıngıno'yu en yakın hastaneye götürerek tedavi altına aldırdı. Yaşadığı saldırının ardından darp raporlarıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunan Brıngıno, erkek arkadaşının kendisini yıllardır darp ettiğini, ölüm korkusu nedeniyle şikayette bulunamadığını son olarak başına tüfek doğrultarak ölüm tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Şikayet sonrası savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Alper E., hakkında, 'Basit Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında toplamda 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Gemlik Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada şarkıcı Kalben tanık olarak mahkemeye çağırıldı.

İlk çağrıya konseri olduğu gerekçesiyle katılmayan ünlü şarkıcı hakkında mahkeme tarafında zorla getirme kararı çıkarıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah