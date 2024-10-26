Polisten Kaçmak İçin 2. Kattan Atladı, Ayağını Kırdı

Bursa'da polisten kaçmak isterken 2. kattan atlayarak ayağını kıran ve hastaneye kaldırılan Fatih G., "çekle ilgili karşılıksız işlem yapma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis ve 3.7 milyon lira para cezasıyla aranıyordu.

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Polisten Kaçmak İçin 2. Kattan Atladı, Ayağını Kırdı

Bursa'da polisten kaçmaya çalışırken binanın 2. katındaki pencereden atlayıp ayağını kıran hükümlü, hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 32 yakalama kararı, 5 yıl kesinleşmiş hapis ve 3 milyon 754 bin 690 lira para cezası bulunan Fatih G'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 yıl 11 gündür aranan Fatih G'nin, 5 yıl önce boşandığı İ.Ö'nün evinde olduğu bilgisine ulaştı. İkamete giden polisi gören Fatih G, binanın 2. katındaki pencereden apartmanın bahçesine atladı. Ayağı kırılan hükümlü, polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Fatih G'nin tedavisine hükümlü koğuşunda devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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