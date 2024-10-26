Artık O İşlemler İçin Cumhurbaşkanı'ndan İzin Alınmayacak: Karar Resmi Gazete Yayımlandı

Mesleğe özel düzenlenen yarışma sınavları ile eleman alacak kamu kurum ve kuruluşlarının, sınav yapmadan Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Son Güncelleme:
Artık O İşlemler İçin Cumhurbaşkanı'ndan İzin Alınmayacak: Karar Resmi Gazete Yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarının mesleğe özel yarışma sınavları düzenlemeden önce Cumhurbaşkanlığı makamından izin alma zorunluluğu getirilen madde yürürlükten kaldırıldı.

Artık O İşlemler İçin Cumhurbaşkanı'ndan İzin Alınmayacak: Karar Resmi Gazete Yayımlandı - Resim : 1

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin 2024/13 Sayılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Artık O İşlemler İçin Cumhurbaşkanı'ndan İzin Alınmayacak: Karar Resmi Gazete Yayımlandı - Resim : 2

KRİTİK MESLEKLER HARİÇ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Buna göre, 11 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak personel için kurumlarca sınav açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğunun bulunduğunu belirten madde yürürlükten kaldırıldı.

Diyalog Süreci Başlıyor mu? DEM Parti'de Bahçeli ve Erdoğan Dahil Liderlerle Görüşme Gündemde!Diyalog Süreci Başlıyor mu? DEM Parti'de Bahçeli ve Erdoğan Dahil Liderlerle Görüşme Gündemde!Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TUSAŞ Saldırısı İçin Bir Açıklama Daha! 'Görüntüleri Servis Edenler...'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TUSAŞ Saldırısı İçin Bir Açıklama Daha! 'Görüntüleri Servis Edenler...'Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını Dizisinde Dengeleri Değiştiren İsim! Kapıya Dayandı Yalı Çapkını Dizisinde Dengeleri Değiştiren İsim! Kapıya Dayandı
'Yenidoğan Çetesi'nde Adnan Oktar İzi! Bu Detay Çok Konuşulacak 'Yenidoğan Çetesi'nde Adnan Oktar İzi
İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
İkizler Burcu Kadını ve İkizler Burcu Erkeğinin Özellikleri Nelerdir? İkizler Burcu Kadını ve İkizler Burcu Erkeğinin Özellikleri Nelerdir?