Gıda Skandalına 12 Yeni Ürün Eklendi! Yediğiniz Yoğurda Dikkat Edin: İşte Yeni Hileler ve Markaları...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine 12 yeni ürün eklendi. Buna göre 3 üründe 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya' tespit edildi. Yoğurttan ise nişasta çıktı. İşte güncellenen listedeki yeni gıda hileleri...

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Gıda Skandalına 12 Yeni Ürün Eklendi! Yediğiniz Yoğurda Dikkat Edin: İşte Yeni Hileler ve Markaları...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarını ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. İki listeye toplam 12 yeni ürün eklendi. Ürünler arasında zeytinyağı, sumak, çiğ süt, köfte, bal ve yoğurt yer aldı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde sıvı yağ, zeytinyağı ve sumakta 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya' tespit edildiğine yer verildi. İşte o liste:

Gıda Skandalına 12 Yeni Ürün Eklendi! Yediğiniz Yoğurda Dikkat Edin: İşte Yeni Hileler ve Markaları... - Resim : 1

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine göre ise, çiğ sütün yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Köftede soya, zeytinyağında tohum yağı, sade yağda inek sütü, yoğurtta nişasta bulundu. İşte hileli gıdada yeni liste:

Gıda Skandalına 12 Yeni Ürün Eklendi! Yediğiniz Yoğurda Dikkat Edin: İşte Yeni Hileler ve Markaları... - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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