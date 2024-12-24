Uyuyan Kadını Ateşe Veren 'Metro Canisi' Hakkında Flaş Karar: Korkunç Olayda Yeni Detay Ortaya Çıktı

ABD'de evsiz kadını uykusundayken ateşe veren şahıs, tutuklandı. Cani şahsın ABD'den sınır dışı edildiği ve daha sonra yasa dışı yollardan ülkeye yeniden girdiği tespit edildi.

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Uyuyan Kadını Ateşe Veren 'Metro Canisi' Hakkında Flaş Karar: Korkunç Olayda Yeni Detay Ortaya Çıktı

ABD'de 33 yaşındaki Sebastian Zapeta-Calil isimli şahıs ABD’nin New York eyaletinin Brooklyn kentinde metroda uyuyan kadını uykusundayken ateşe verdi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuyan Kadını Ateşe Veren 'Metro Canisi' Hakkında Flaş Karar: Korkunç Olayda Yeni Detay Ortaya Çıktı - Resim : 1

Pazar günü yaşanan olayda, metronun içinde uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe vererek, kadının hayatını kaybetmesini izleyen Zapeta-Calil isimli şahıs yakalandı. Olay yerine gelen polis yangını söndürmüş ancak kadının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Uyuyan Kadını Ateşe Veren 'Metro Canisi' Hakkında Flaş Karar: Korkunç Olayda Yeni Detay Ortaya Çıktı - Resim : 2

Yakalanan şüphelinin 2018 yılında ABD'den sınır dışı edildiği ve daha sonra yasa dışı yollardan ülkeye yeniden girdiği tespit edildi.

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Kaynak: AA

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