Metrobüsteki Facianın Perde Arkası Ortaya Çıktı! Ölümden Dönen Yolcu İlk Kez Konuştu

Esenyurt'ta Saadetdere mevkiinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı, yerinden fırlayarak kapının camını kırdı. O sırada metrobüs içinde kapıya yaslanarak yolculuk eden 2 çocuk babası 34 yaşındaki Emrah Aytiş yola düşerek yaralandı.

“ALTTAN BİR PATLAMA OLDU”

Ölümden dönen, omzu ve kolu alçıya alındıktan sonra taburcu edilen Aytiş, yaşadıklarını şöyle anlattı: Metrobüs seyir halindeyken rögar patladı. Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı. Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. 35-40 dakikaya yakın ambulans bekledim. Sonra ambulans beni aldı hastaneye götürdü. Aklıma gelseydi kapıda durmazdım.

“BELİMDE BİR KIRIK ŞÜPHESİ VAR”

Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğunu ifade eden Aytiş, şöyle devam etti: Evime gidecektim, orada inemedim. Belimde bir kırık şüphesi var. Kolumda ezilme var. Ayağımda da çatlak var. 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi. Allah kimseye yaşatmasın. İyileştiğimde şikayetçi olacağım. Metrobüs bir de çok hızlıydı.

Kaynak: DHA