Cemaatini Mitinge Götürmeyen İmama Bir Ceza Daha!

İzmir'de bir imamın başına gelenler "pes" dedirtti. Genç imam, cemaatini mitinge götürmeyi kabul etmeyince ceza üstüne ceza aldı...

İzmir Buca’da görevli imam Yusuf Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan 2023 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı miting öncesinde AKP Buca İlçe Başkanlığı’ndan arandığını, kendisinden cemaatini miting için toplamasının istendiğini açıklamıştı.

Kılıç, “Ben, bir cami imamıyım. Evet, bu ülkede demokrasi şöleni olabilir. Ama burada ben taraf değilim… Cemaatimden bir kısmını mitinglere götürürsem ben, bu caminin ilkesine, amacına karşı düşmüş olurum. Bu da benim için ve toplum için çok büyük bir sıkıntı” demişti.

Bu olayın ardından hakkında soruşturma başlatılan Kılıç, İzmir dışına sürgün edilmişti. Kademe durdurma cezası da verilen Kılıç hakkında yeni bir skandala daha imza atıldı.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Kılıç’ın yaşadıklarını anlattığı bir videonun sosyal medyadan yayılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı yine soruşturma açtı. Bu soruşturma kapsamında 28 Ekim 2024’te Kılıç’a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasını taşıyan bir yazıyla kınama ile cezalandırıldığı iletildi.

Kaynak: Birgün