Ne Fındık Ne de Fıstık! Son Zamanların En Sevilen Kuruyemişiydi! İçinden Cam Parçaları Çıktı, Apar Topar Toplatılıyor
Almanya'da Netto süpermarket zinciri, SERENO marka kavrulmuş ve tuzlu kaju fıstığı ürünlerinde cam parçaları bulunabileceği gerekçesiyle geri çağırma kararı aldı. Tüketiciler, ciddi yaralanma riski taşıyan bu ürünü kullanmamaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: Artı49
Yetkililer, ürünlerdeki cam parçalarının ağız, boğaz ve iç organlarda ciddi yaralanmalara ve kanamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, tüketici sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturuyor.
Geri çağırma kararına konu olan ürünle ilgili detaylar şöyle:
Ürün Adı: SERENO Cashews Roasted & Salted
Ambalaj Miktarı: 150 gram
Son Tüketim Tarihi: 12 Ağustos 2025
Parti Numarası: VN178886
EAN: 5712876089823
Tehlikenin Boyutu
ÜRÜNÜ KULLANMAYIN, İADE EDİN
Şirket, bu ürünü satın alan müşterilerden ürünü kesinlikle kullanmamalarını ve en yakın Netto mağazasına iade etmelerini istedi. Fiş ibrazı olmadan da iade kabul edileceği ve ücret iadesi ya da ürün değişimi yapılacağı belirtildi.
BENZER OLAYLARA KARŞI UYARI
Gıda güvenliği uzmanları, tüketicilerin ambalajlı ürünleri kullanmadan önce özellikle duyurulara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Bu tür sorunların önüne geçebilmek için marketlerin sıkı denetim yapmasının önemi de bir kez daha gündeme geldi.
KAJUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
Kaju, tropikal bölgelerde yetişen ve hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çeken bir kuruyemiştir. Aslında yediğimiz kaju, ağacın meyvesinin ucunda yer alan bir tohumdur. Kaju meyvesi, armuda benzeyen tatlı ve sulu bir yapıya sahiptir. Kökeni Güney Amerika olan bu bitki, günümüzde Brezilya, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir.
Kaju ağacı, tropikal iklimlere özgü bir bitkidir ve üretim süreci oldukça zahmetlidir. Tohumun çevresi, zehirli bir yağ tabakasıyla kaplıdır. Bu yağ, ciltle temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara neden olabileceği için dikkatle işlenmesi gerekir. Bu nedenle kaju üretimi emek ve uzmanlık gerektirir.
Kaju, içerdiği vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlarla tam bir enerji deposudur. İşte kajunun sağlığa faydaları:
Kalp Sağlığı: Sağlıklı yağlar sayesinde kalp ve damar sağlığını destekler.
Bağışıklık Sistemi: İçerdiği çinko ve magnezyum, bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cilt ve Saç Sağlığı: Antioksidan özellikleriyle cildin ve saçların parlak görünmesini destekler.
Enerji Verir: Yüksek magnezyum içeriği, enerji seviyelerini artırır.
Kemik Sağlığı: İçerdiği kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik gelişimine katkı sağlar.
KAJU TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Her ne kadar sağlığa faydalı olsa da kaju, yüksek kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolü gerektirir. Sıkça sorulan “Kaju kilo aldırır mı?” sorusunun yanıtı, kajunun miktarına bağlıdır. Özellikle kavrulmuş kajular, ilave tuz ve yağ içerdiği için daha yüksek kalorili olabilir. Bu nedenle çiğ kaju tüketimi daha sağlıklı bir seçenektir.
NASIL TÜKETİLİR?
Kaju, hem çiğ hem de kavrulmuş olarak tüketilebilir. Çiğ kaju, daha hafif ve yumuşak bir tada sahipken, kavrulmuş kaju daha yoğun bir lezzet sunar. Ayrıca kaju, mutfakta da çok yönlü bir malzeme olarak kullanılır:
Salatalarda çıtır bir dokunuş
Tatlılarda doğal bir tatlandırıcı
Granola bar ve kurabiyelerde enerji artırıcı
Et yemeklerinde lezzet verici bir malzeme
DENGELİ TÜKETİM ÖNEMLİDİR
Her besinde olduğu gibi kaju tüketiminde de ölçülü olmak önemlidir. Fazla miktarda tüketildiğinde, kajunun kalori değeri kilo artışına yol açabilir. Ancak dengeli bir şekilde tüketildiğinde, kaju hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar.
Sonuç olarak, kaju sadece bir kuruyemiş değil, aynı zamanda sağlık dostu bir besindir. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmek, bu lezzetli kuruyemişten en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.