Ne Fındık Ne de Fıstık! Son Zamanların En Sevilen Kuruyemişiydi! İçinden Cam Parçaları Çıktı, Apar Topar Toplatılıyor

KAJU TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar sağlığa faydalı olsa da kaju, yüksek kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolü gerektirir. Sıkça sorulan “Kaju kilo aldırır mı?” sorusunun yanıtı, kajunun miktarına bağlıdır. Özellikle kavrulmuş kajular, ilave tuz ve yağ içerdiği için daha yüksek kalorili olabilir. Bu nedenle çiğ kaju tüketimi daha sağlıklı bir seçenektir.

NASIL TÜKETİLİR?

Kaju, hem çiğ hem de kavrulmuş olarak tüketilebilir. Çiğ kaju, daha hafif ve yumuşak bir tada sahipken, kavrulmuş kaju daha yoğun bir lezzet sunar. Ayrıca kaju, mutfakta da çok yönlü bir malzeme olarak kullanılır:

Salatalarda çıtır bir dokunuş

Tatlılarda doğal bir tatlandırıcı

Granola bar ve kurabiyelerde enerji artırıcı

Et yemeklerinde lezzet verici bir malzeme

DENGELİ TÜKETİM ÖNEMLİDİR

Her besinde olduğu gibi kaju tüketiminde de ölçülü olmak önemlidir. Fazla miktarda tüketildiğinde, kajunun kalori değeri kilo artışına yol açabilir. Ancak dengeli bir şekilde tüketildiğinde, kaju hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar.

Sonuç olarak, kaju sadece bir kuruyemiş değil, aynı zamanda sağlık dostu bir besindir. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmek, bu lezzetli kuruyemişten en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.