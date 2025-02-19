Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi! Kar Yağışı Günlerce Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Yapılan uyarıya göre İstanbul'da perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artıracak olan kar yağışı, pazar öğlen saatlerine kadar devam edecek.

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Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi! Kar Yağışı Günlerce Sürecek

İstanbul'a Altay'lardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle bugün kendisini gösteren kar yağışının, perşembe sabah saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttıracağı açıklandı.

Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi! Kar Yağışı Günlerce Sürecek - Resim : 1

PERŞEMBE GÜNÜ DAHA DA ARTACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji'ye göre kar kalınlığı 10 ile 20 santimetreyi bulacak; kimi noktalarda 20 santimetreyi de aşacak.

CUMA VE CUMARTESİ DE ETKİLİ OLACAK

Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kar yağışının pazar öğle saatlerinden itibaren giderek etkisini yitireceği öngörüldü.

Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi! Kar Yağışı Günlerce Sürecek - Resim : 2

PAZARTESİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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