Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi! Kar Yağışı Günlerce Sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Yapılan uyarıya göre İstanbul'da perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artıracak olan kar yağışı, pazar öğlen saatlerine kadar devam edecek.
İstanbul'a Altay'lardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle bugün kendisini gösteren kar yağışının, perşembe sabah saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttıracağı açıklandı.
PERŞEMBE GÜNÜ DAHA DA ARTACAK
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji'ye göre kar kalınlığı 10 ile 20 santimetreyi bulacak; kimi noktalarda 20 santimetreyi de aşacak.
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 19, 2025
İstanbul'da Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!@AFADBaskanlik @TC_istanbul pic.twitter.com/v3lWyYHCh1
CUMA VE CUMARTESİ DE ETKİLİ OLACAK
Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kar yağışının pazar öğle saatlerinden itibaren giderek etkisini yitireceği öngörüldü.
PAZARTESİ BUZLANMA VE DON UYARISI
Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi