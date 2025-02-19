Hangi İllerde Okullar Tatil?

Türkiye bugün Altay kar fırtınasının etkisi altına girdi. Yurt genelinde kar yağışı ve kuvvetli sağanak bekleniyor. Okullar için peş peşe tatil haberleri geliyor.

İşte 19 Şubat kar tatili olan iller...

BİNGÖL

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Sancak Beldesi ve Merkez Suduğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği tarafından kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Muhtemel olumsuzlukları önlemek adına, Çorum Valiliğimizin de şehrimiz için aldığı karar çerçevesinde üniversitemizde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen günde idari işlerin aksatılmaması koşulu ile akademik ve idari personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava şartlarından ötürü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

TUNCELİ

Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TOKAT

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Valilikten yapılan yazılı açıklamada 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı. Taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

ÇORUM

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

AMASYA

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA