Hürriyetçi Eğitim Sen’den MEB’e Çağrı: Öğretmenleri Angaryadan Kurtarın

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu yazılı bir açıklama paylaşarak MEB'e çağrıda bulundu. Kuruoğlu, öğretmenlere görevleri dışında sorumluluklar yüklendiğini belirterek, "Çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitim alabilmesi için öğretmenlerimizin üzerindeki angaryaya son vermeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Hürriyetçi Eğitim Sen’den MEB’e Çağrı: Öğretmenleri Angaryadan Kurtarın

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, öğretmenlerin ders dışı görevlerle meşgul edilmesine tepki göstererek Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) çağrıda bulundu. Kuruoğlu, “Öğretmenlerimizi derslerinden alıkoyan angarya işlere MEB artık bir son vermeli" dedi.

Açıklamasında, öğretmenlerin asli görevinin öğrencilerine eğitim vermek olduğunu vurgulayan Kuruoğlu, yöneticilerin reklam çalışmaları için öğretmenlerin fotoğraf ve video çekmek zorunda bırakılmasının yanlış olduğunu belirtti. Kuruoğlu, öğrencilerin izinsiz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının da hukuki açıdan sakıncalı olduğuna dikkat çekti.

Hürriyetçi Eğitim Sen’den MEB’e Çağrı: Öğretmenleri Angaryadan Kurtarın - Resim : 1

Kuruoğlu, öğretmenlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, belediyeler, vakıflar ve derneklerin projeleri için pano süslemek, evrak yetiştirmek gibi işlerle uğraştırılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kuruoğlu, “Aklına esen herkesin MEB ile protokol yaparak düzenlediği yarışmalara başvuru yapmak, öğrenci hazırlamak, eser yollamak da öğretmenin asli vazifesi değildir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, mesai saatleri gözetilmeksizin WhatsApp gruplarından gönderilen mesajlara öğretmenlerin cevap vermek zorunda bırakılmasına, kişisel sosyal medya hesaplarında belirli etiketlerle paylaşım yapmaya yönlendirilmelerine ve Sağlık Bakanlığı’na ait görevler olan aşı, kilo, diş ve göz taraması gibi işlerin öğretmenlere yüklenmesine de tepki gösterdi.

Hürriyetçi Eğitim Sen’den MEB’e Çağrı: Öğretmenleri Angaryadan Kurtarın - Resim : 2

Öğretmenlerin yalnızca eğitimle ilgilenmeleri gerektiğini belirten Kuruoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitim alabilmesi için öğretmenlerimizin üzerindeki angaryaya son vermeniz gerekiyor. Bunun için de MEB’in öğretmenlerine güvenmeyi öğrenmesi lazım" dedi.

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