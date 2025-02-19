Karlı Havada Araba Sürme Tekniği: Tam Tersini Yapıp, Devre Dışı Bırakın! Sürücülerin Yüzde 90'ı Bilmiyor

Kış aylarında sürücüler için en büyük risklerden biri de karlı ve buzlu yollarda araç kullanmaktır. Özellikle kar yağışı sonrası oluşan buzlanma, dikkatli olmayı gerektirirken bazı teknik detayları bilmek de sürüş güvenliğini artırıyor. İşte karlı ve buzlu havalarda araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler…

1. Aracınızı Kış Koşullarına Hazırlayın

Kış aylarında güvenli bir sürüş için aracınızın kış bakımını yaptırmanız şart. Kış lastikleri kullanmak, antifriz seviyesini kontrol etmek, silecek suyunu donmaya karşı uygun hale getirmek ve fren sistemini gözden geçirmek alınması gereken önlemlerden sadece birkaçı.