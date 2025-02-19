Karlı Havada Araba Sürme Tekniği: Tam Tersini Yapıp, Devre Dışı Bırakın! Sürücülerin Yüzde 90'ı Bilmiyor
İstanbul'da başlayan kar yağışı ile birlikte sürücüler karlı havada nasıl araç kullanılması gerektiğini araştırmaya başladı. Özellikle kar yağışının ardından soğuk havayla buzlanan yolda bazı teknik detayları bilmek sürüş güvenliğini artırır. Peki karlı yolda kaza yapmadan araç kullanmak için ne yapılmalı? İşte sürücülerin yüzde 90'ının bilmediği karlı yolda araç kullanma teknikleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarında sürücüler için en büyük risklerden biri de karlı ve buzlu yollarda araç kullanmaktır. Özellikle kar yağışı sonrası oluşan buzlanma, dikkatli olmayı gerektirirken bazı teknik detayları bilmek de sürüş güvenliğini artırıyor. İşte karlı ve buzlu havalarda araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler…
1. Aracınızı Kış Koşullarına Hazırlayın
Kış aylarında güvenli bir sürüş için aracınızın kış bakımını yaptırmanız şart. Kış lastikleri kullanmak, antifriz seviyesini kontrol etmek, silecek suyunu donmaya karşı uygun hale getirmek ve fren sistemini gözden geçirmek alınması gereken önlemlerden sadece birkaçı.
2. Takip Mesafesini İki Katına Çıkarın
Karlı ve buzlu yollarda takip mesafesinin artırılması hayati önem taşır. Normal şartlarda aracın hızı kadar metre takip mesafesi yeterli olurken, karlı havalarda bu mesafenin iki katına çıkarılması tavsiye ediliyor. Örneğin, 70 km hızla giderken en az 70 metre takip mesafesi bırakılmalı.
3. Ani Fren ve Keskin Direksiyon Hareketlerinden Kaçının
Karlı zeminde ani fren yapmak, sert gaz basmak ve direksiyonu hızlı çevirmek aracınızın kontrolünü kaybetmenize neden olabilir. ABS fren sistemine sahip olmayan araçlarda fren pedalına hafif ve kademeli basmak gerekir.
4. Karlı ve Buzlu Yolda Yokuş İnerken ve Çıkarken Dikkat
Yokuş aşağı inerken: Vitesi küçültmek ve belli aralıklarla hafif fren yapmak kaymayı önleyebilir. Eğer aracın arkası kaymaya başlarsa, direksiyonu aracın arkasının kaydığı yöne doğru kırarak denge sağlayabilirsiniz.
Yokuş çıkarken: Aracın patinaj yapmaması için gaza aniden yüklenmemeli, düşük hızda ve kontrollü bir şekilde ilerlenmelidir. Ayrıca ezilmiş kar yerine mümkünse taze ve sıkışmamış kar üzerinde gitmek daha fazla yol tutuşu sağlayacaktır.
5. Camların Buğulanmasını ve Sileceklerin Donmasını Önleyin
Soğuk havalarda camların buğulanması ve sileceklerin donması sık karşılaşılan sorunlardır. Buğulanmayı önlemek için klimayı ön cama sıcak hava üfleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Sileceklerin camda donmasını engellemek için ise silecek ile cam arasına karton koymak etkili bir yöntemdir.
6. Karlı Zeminde Patinajı Önleme Yöntemleri
Karlı zeminde patinaj yapmamak için gaz pedalına hafifçe basmalı ve vites yükselterek ilerlemelisiniz. Ancak bazı durumlarda patinaj yapmak aracın hareket etmesi için gerekebilir. Eğer aracınızda Patinaj Önleme Sistemi (TCS, ASR) varsa, bu sistemi devre dışı bırakmanız hareket etmeyi kolaylaştırabilir.
7. Vitesi Boşa Almaktan Kaçının
Kaygan yollarda vitesi boşa almak büyük bir hata olabilir. Çekiş gücünün sürekli olarak tekerleklerde olması, aracın kontrolünü sağlamayı kolaylaştırır.
8. Otomatik Vites Araçlarda Karlı Zeminde Sürüş Teknikleri
Tiptronik şanzımanlı araçlar: Aracı manuel moda alıp 1. viteste kalkış yapmalı, ardından patinajı önlemek için hızla 2. vitese geçmelisiniz. Düşük devirde sürüş yaparak daha dengeli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
Tam otomatik şanzımanlı araçlar: Aracınızda kar modu varsa aktif hale getirmelisiniz. Kalkış yaparken en düşük vitesi kullanmalı ve hızlandıkça yavaşça gaz vererek kaymayı önlemelisiniz.