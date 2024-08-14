Mersin'de Zehir Tacirlerine Baskın: 7 Gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıyayla, Yenişehir, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

5 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekiplerin çalışmasında 7 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma 5 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise 122 kök kenevir, 817 gram bonzai, 72 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar ile 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA