Mersin'de Zehir Tacirlerine Baskın: 7 Gözaltı
Mersin'de jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıyayla, Yenişehir, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.
5 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ
Ekiplerin çalışmasında 7 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma 5 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise 122 kök kenevir, 817 gram bonzai, 72 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar ile 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kaynak: İHA