Otel Odasına Uyuşturucu Baskını: 3 Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Batman'da polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir otel odasına yapılan baskında 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu yakalandı.

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Otel Odasına Uyuşturucu Baskını: 3 Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki bir otelde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 1'i kadın 3 yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalardaki yapılan aramalarda 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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