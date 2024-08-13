Otel Odasına Uyuşturucu Baskını: 3 Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı
Batman'da polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir otel odasına yapılan baskında 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki bir otelde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 1'i kadın 3 yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalardaki yapılan aramalarda 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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