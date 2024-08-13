Otel Odasına Uyuşturucu Baskını: 3 Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki bir otelde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 1'i kadın 3 yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalardaki yapılan aramalarda 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA