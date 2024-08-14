56 Mağazası Olan Giyim Devi İflas Etti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak



Esprit, satın alma fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmaktan kaçındı. Şirketler tasfiye sürecine girerken, mevcut ürünler mağazalarda satışa sunulacak. Finansal yatırımcı, ne mağazaları ne de çalışanları devralmayı planlıyor. Bu durum, mağazalarda ve Ratingen'deki merkez ofisinde çalışanların işlerini kaybetmesine yol açacak. İflas sürecindeki yedi Alman Esprit şirketinin alacaklılar komitesi, şirketin belirttiği üzere, ilgili bildiriye imza attı.

Yapılan açıklamada, Esprit markasının yakın gelecekte varlığını sürdüreceği belirtiliyor. Marka altındaki ürünler Almanya'da üretilip satılmaya devam edecek, ancak bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda henüz net bir bilgi yok. Alteri, aynı zamanda Street One ve Cecil markalarının da sahibi olan CBR Fashion şirketine de sahip.

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Esprit Europe GmbH ve moda grubunun diğer altı şirketi, Mayıs ayında kendi kendini yönetim altında iflas başvurusunda bulundu. Dava, 1 Ağustos'ta Düsseldorf Yerel Mahkemesi tarafından kabul edildi. Esprit Europe GmbH, markanın Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, İskandinav ülkeleri, Polonya ve İngiltere'deki ana şirketi konumunda. Satın alma ve satış işlemleri, Avrupa'daki çeşitli bağlı ve alt şirketler aracılığıyla organize ediliyor.