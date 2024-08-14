12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu’da 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu’da, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K.’nin Kastamonu’da olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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