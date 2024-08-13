Resmen Uyuşturucu Ormanı Yetiştirmiş

Edirne’de jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüphelinin tarlasında 4 milyon 128 bin kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Edirne’ye bağlı Avarız köyünde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sonucunda şüpheli F.K.’nin tarlasında yapılan kontrolde 4 milyon 128 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli F.K., gözaltına alındı.

Kaynak: İHA