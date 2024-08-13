Resmen Uyuşturucu Ormanı Yetiştirmiş
Uyuşturucu tarlasına baskın düzenlendi. Jandarma ekipleri, Edirne'de bir şahsın deyimi yerindeyse 'uyuşturucu ormanına' operasyon düzenledi. Ele geçirilen uyuşturucu imha edildi.
Edirne’de jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüphelinin tarlasında 4 milyon 128 bin kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Edirne’ye bağlı Avarız köyünde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sonucunda şüpheli F.K.’nin tarlasında yapılan kontrolde 4 milyon 128 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.
Jandarma ekipleri tarafından şüpheli F.K., gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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