Merih Demiral'ın Bozkurt İşareti Sokağı da İkiye Böldü: Verilen Yanıtlar Oldukça Çarpıcı...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’te Avusturya’yı 2-1’lik skorla eledi. Milli Takım'ın 2 golünü de Merih Demiral attı. Merih, attığı 2 golle maçın oyuncusu seçilirken yaşadığı gol sevinci sırasında bozkurt işareti yapması büyük tartışmaya neden oldu.

Bozkurt işareti nedeniyle Merih Demiral için UEFA, soruşturma başlattı. Ayrıca Almanya İçişleri Bakanı, Demiral’ın hareketine karşı açıklama yapmış, bu açıklamaya karşılık AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’de cevap niteliğinde sözler sarf etmişti.

Soruşturma sonucunu açıklayan UEFA, Demiral’a 2 maç men cezası verdiği duyurdu. TFF ise bu karara karşılık, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu’na (CAS) başvuru yapacağını belirtti.

Diplomatik bir krize dönüşen bozkurt işareti sokağı da ikiye böldü. Vatandaşların bu olaya nasıl baktığını Gerçek Gündem Youtube ekibi sokağa sordu.

Kaynak: Gerçek Gündem