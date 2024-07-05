Eski CHP'li Başkan Hayatını Kaybetti!
Eski CHP Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ergül’ün cenazesi defnedilmek üzere Ankara’dan memleketi Sinop’a götürülecek
CHP'den Sinop'ta 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Baki Ergül, uzun bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu.
72 yaşındaki Ergül, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
CENAZESİ SİNOP'A GÖTÜRÜLECEK
Ergül’ün cenazesi defnedilmek üzere Ankara’dan memleketi Sinop’a götürülecek.
Kaynak: Gerçek Gündem