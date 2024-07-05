Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın ardından Balıkesir'de de orman yangını çıktı. Korkutan alevlere havadan ve karadan yapılan müdahalelerin sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Yangın genel olarak kontrol altına alındı.

Antalya'da Orman Yangını: Alevler Kontrol AltındaAntalya'da Orman Yangını: Alevler Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: AA

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Antalya Orman yangınları
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