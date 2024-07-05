Ekrem İmamoğlu'ndan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: 'Maliyetin Yüzde 60'ını İBB Olarak Karşılayacağız'

İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin yüzde 60'ını belediye olarak biz karşılayacağız" dedi.

Marmara depreminin beklendiği bölgede İstanbul'u özellikle tabut evler diye nitelenen binaların yıkılıp yerlerine güvenli evlerin yapılması, konutunu kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere verilecek destek kentin öncelikli gereksinimlerinin başında yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu da "Kentsel dönüşüme can suyu geliyor" başlığı ile yaptığı paylaşımda, kentsel dönüşüm için verilecek destekleri açıkladı.

'MALİYETİN YÜZDE 60'INI İBB OLARAK KARŞILAYACAĞIZ'

"Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin yüzde 60'ını İBB olarak biz karşılayacağız" diyen İmamoğlu'nun paylaşımında söz ettiği diğer destekler ise şöyle sıralandı:

"Riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise aynı kampanyadaki yapım maliyetlerinin yüzde 65'ini İBB olarak biz karşılacağız.

Aynı şekilde hane içi gelir 3 asgari ücretin altındaysa yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 maliyet desteği geliyor.

Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait olduğu tespit edilen 6 bin 920 yapıdaki 80 bin aileye ilave 7000 TL kira yardımı, emeklilere de 9 bin TL kira desteği yapacağız.

Geçici kiralık konut hizmeti ile dönüşüm sürecinde barınma desteği sağlayacağız. Bayrampaşa'da ilk örnek hayata geçiyor.

İlçe belediyeleriyle protokol yapıyor, hızlı bina tarama hizmetini yaygınlaştırıyoruz. İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’da kentsel dönüşümde tarihi bir dönemi başlatıyoruz."

Kaynak: ANKA