Resmi Açıklama Yapıldı: Gurbetçiler İçin 'Vatana Destek Vergisi' Mi Geliyor?

Türkiye vatandaşı olup da yurt dışında yaşayan gurbetçiler için 'vatana destek vergisi' geleceği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

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Resmi Açıklama Yapıldı: Gurbetçiler İçin 'Vatana Destek Vergisi' Mi Geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi üstüne vergilerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Şimşek vergilerinde, yeni vergi paketinde gurbetçiler için de 'vatana destek vergisi' olduğu iddia edilmişti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiayla ilgili açıklama yaptı.

DMM, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir" dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Gurbetçiler yıllık 2 bin Euro vatana destek vergisi verecek' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM’ye sunulması planlanmaktadır. Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Vergi Mehmet Şimşek gurbetçi
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