Aydın'da hasadı başladı, rakip tanımıyor: Ekonomik avantajı çok fazla!

Aydın'da erkenci taze incir hasadı başladı. Tatlı ve aromatik bir tada sahip, lezzetli bir meyve olan incir; lif, vitamin bakımından birçok zenginliği barındırırken, ekonomik olarak çok fazla avantaj sağlıyor.

Aydın'da hasadı başladı, rakip tanımıyor: Ekonomik avantajı çok fazla!

Aydın Buharkent incirinde erkenci hasat başladı.

Tüccarların incir bahçelerine gelerek satın aldığı aroması, lezzeti, rengi ve kokusuyla bir marka olan taze incirlerin sofralara ulaşması için adeta zamanla yarışılıyor.

"EKONOMİK YÖNDEN AVANTAJLI"

Dünyada taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği bölgenin Buharkent olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent olarak biz taze incir üretiminde binden fazla üreticimiz ve 25 bin tondan fazla taze incir üretimi ile farklı bir ilçeyiz. Aydın’da ilk incir hasadı 15-20 gün önce bizde yapılır. Ekonomik yönden avantajı ve ilçemize katkısı ile çok önemli bir üründür" dedi.

Aydın'da hasadı başladı, rakip tanımıyor: Ekonomik avantajı çok fazla! - Resim : 1

TAZE İNCİR

Taze incir, tatlı ve aromatik bir tada sahip lezzetli bir meyvedir. Yaz aylarında mevsiminde olur ve birçok farklı şekilde tüketilebilir.

Taze incirleri tek başına atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz, salatalara, yoğurda veya tahıllara ekleyebilirsiniz. Ayrıca tatlılarda, reçellerde ve marmelatlarda da kullanılabilirler.

Taze incir satın alırken, pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip, yumuşak ve esnek olanları seçmeniz önemlidir.

Taze incirin bazı faydaları şunlardır:

- Lif bakımından zengindir, bu nedenle sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir,

- C vitamini, A vitamini ve K vitamini gibi vitaminler açısından zengindir,

- Antioksidanlar açısından zengindir, bu nedenle hücre hasarına karşı korumaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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