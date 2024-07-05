Antalya'da Orman Yangını: Alevler Kontrol Altında
Kavurucu sıcakların etkili olduğu Antalya'da orman yangını çıktı. Korkutan alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
12 HEKTARLIK ALAN YANDI
Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş, ayağında oluşan yanık nedeniyle çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Cihangir Yılmaz, bölgede yeni dikilen çam fidanlarının ve ağaçların yandığını söyledi.
Kaynak: İHA
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