Antalya'da Orman Yangını: Alevler Kontrol Altında

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Antalya'da orman yangını çıktı. Korkutan alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Son Güncelleme:
Antalya'da Orman Yangını: Alevler Kontrol Altında

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

12 HEKTARLIK ALAN YANDI

Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş, ayağında oluşan yanık nedeniyle çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Cihangir Yılmaz, bölgede yeni dikilen çam fidanlarının ve ağaçların yandığını söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Orman yangınları Antalya
Son Güncelleme:
Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor... Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor...
Marmara'da Batan Gemiye İlişkin Bilirkişi Raporu Hazır: Kaptan ve Gemi Sahibi Bile Bile Ölüme Götürmüş! Kaptan ve Gemi Sahibi Bile Bile Ölüme Götürmüş!
Ali Yerlikaya Tarih Vererek Açıkladı: Suriyelilerin Bilgisini Soylu Ekibi mi Sızdırdı? Suriyelilerin Kimlik Bilgilerini Soylu Ekibi mi Sızdırdı?
NOW TV'de Kızıl Goncalar İçin Geri Sayım... Ekrana Geleceği Tarih Açıklandı NOW TV'de Kızıl Goncalar İçin Geri Sayım... Ekrana Geleceği Tarih Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
İktidarın Koltuğu Sallanıyor! Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak
‘Cin Musallat Oldu’ Diyerek Çocuklara Tecavüz Etti! Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza