Biden'dan akıllara durgunluk veren gaf: 'ABD'nin ilk siyah kadın başkan yardımcısı olmaktan gurur duyuyorum'

Başkanlık seçimlerindeki rakibi eski ABD başkanı Donald Trump'la karşı karşıya geldiği televizyon programında konuşmakta güçlük çeken ve performansıyla yarıştan çekilme baskısı altında kalan Joe Biden, anlaşılması güç açıklamalar yapmaya devam ediyor.

KENDİSİNİ KAMALA HARRİS'LE KARIŞTIRDI

ABD tarihinin en yaşlı Başkanı olan 81 yaşındaki Biden, dün katıldığı bir radyo programında "ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı" olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek destekçileri arasında yine hayal kırıklığına sebep oldu. Biden, "Dediğim gibi siyahi bir başkana hizmet eden ilk başkan yardımcısı, ilk siyahi kadın olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Kendisini siyahi kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le karıştıran Biden'ın bu sözleri Cumhuriyetçiler arasında yine dalga konusu oldu, Demokrat Parti'de endişeleri artırdı.

'BENİ 90 DAKİKAYLA DEĞİL, 3 BUÇUK SENEMLE DEĞERLENDİRİN'

ABD'nin ilk siyahi Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Biden, radyo programındaki konuşmasının başında doğru ifadeler kullanarak Kamala Harris ve Yüksek Mahkeme'nin ilk siyahi kadın yargıcı Ketanji Brown Jackson'ı göreve atadığını söyledi.

Biden, Trump'a karşı kötü performansıyla ilgili de “Hata yaptım, işleri batırdım” ifadelerini kullandı. “Beni 90 dakikayla değil, başkanlıktaki 3 buçuk senemle değerlendirin” diyen ABD Başkanı, seçim yarışından çekilmeyeceğini yineledi.

DESTEKLERİ BİR BİR KAYBEDERKEN TRUMP'IN GERİSİNDE KALDI

Bu arada Biden'la ilgili Demokrat Parti’nin büyük bağışçıları arasında rahatsızlık da büyüyor. Disney ailesinin mirasçısı Abigail Disney, Biden’a çekilme çağrısı yaparak bağışları durduracağını açıkladı.

ABD'yi karıştıran başkanlık tartışması sonrası hızla oy kaybeden Biden, New York Times gazetesinin son anketine göre Trump'ın 6 puan gerisinde kaldı.