Vatikan'dan Dikkat Çeken Karar: Papa'yı Eleştirdi, Aforoz Edildi!

Papa Franciscus'u eleştiren Başpiskopos Carlo Maria Vigano, kilisenin birliğini bölmek suçlamasından kilise tarafından aforoz edildi.

Vatikan'dan Dikkat Çeken Karar: Papa'yı Eleştirdi, Aforoz Edildi!

Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u sıkça ve sert şekilde eleştiren Başpiskopos Carlo Maria Vigano'yu kilisenin birliğini bölmek suçlamasından aforoz etti.

Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'a sıklıkla sert eleştiriler yönelten Başpiskopos Vigano'nun kiliseyi bölmekten suçlu bulunduğu ve kilise ceza kanunları uyarınca aforoz edildiği bildirildi.

TEBLİĞ EDİLDİ

Kararın, Başpiskopos Vigano'ya da bugün tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, Başpiskopos Vigano'nun daha önce Papa Franciscus'un meşruiyetini sorgulayan, Katolik Kilisesi'nin diğer dinlerle olan münasebetlerini düzenleyen 2. Vatikan Konsilini (1962-1965) reddeden beyanatlarda bulunduğu da hatırlatıldı.

SAVUNMA VERMEYE ÇAĞRILMIŞTI

Vatikan'ın 2011-2016 yıllarında ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Başpiskopos Vigano, 20 Haziran'da Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığına hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma vermeye çağrılmıştı.

"TEZLERİMİ DOĞRULADIĞINA İNANIYORUM"

Vatikan'ın yönelttiği suçlamalara, geçen ay X platformundaki hesabından yanıt veren Başpiskopos Vigano, "Bana yöneltilen suçlamaları onur olarak kabul ediyorum. Bu kilise, tarihteki tüm papalardan ve Hz. İsa'nın kilisesi olmaktan kopuk hareket ediyor. Suçlamalardaki ifadelerin, tezlerimi doğruladığına inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Papa
Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı
İngiltere'nin Yeni Başbakanı Belli Oldu İngiltere'nin Yeni Başbakanı Belli Oldu
Lüks Moda Markasında İnsan Hakları Skandalı: Armani Ve Dior’a Kayyım Atandı 57 Euro'ya Üretip, 2 bin 790 Euro'ya Satıyor
Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
İktidarın Koltuğu Sallanıyor! Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
Sinan Ateş Davasının Beşinci Gününde Ara Karar: 'Evde Gözaltı' Dosyaya Girmedi, 10 İsme Tahliye Cinayetin En Kritik Sanıklarına Tahliye