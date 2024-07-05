Lüks Moda Markasında İnsan Hakları Skandalı: Armani Ve Dior’a Kayyım Atandı

200 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Fransız Bernard Arnault’ya ait Dior’a soruşturma açıldı.

Dünyaca ünlü lüks çanta markası Dior, tedarik zinciri ve üretim süreçlerindeki skandal iddialarla sarsılıyor. Dünyaca ünlü moda markaları Dior ve Armani’nin Milano'daki İtalyan savcılar tarafından yürütülen soruşturmalarda Dior’un üçüncü taraf tedarikçilerini kullanarak çantaları 57 euro'ya ürettirip, mağazalarda 2 bin 790 euro'ya sattığı ortaya çıktı. Etik dışı uygulamalarda gündeme gelen Dior ve Armani’ye kayyım atandı.

İtalyan savcılar, özellikle küçük atölyelerde çalışan Çinli işçilerin, kötü koşullarında çalıştırıldığına dikkat çekti. Benzer şekilde Armani için yürütülen soruşturmada da 99 dolarlık çantaların bin 900 dolara satıldığı belirlendi.

Bu ihlallerin ardından mahkeme, Dior ve Armani’nin İtalya’daki üretim operasyonlarına kayyum atanmasına karar verdi. Kayyım atanmasıyla birlikte, markaların üretim süreçlerinin denetlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu adım, moda endüstrisinde etik standartların ve işçi haklarının korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÜRETİM MALİYETLERİ VE FİYAT FARKI

Geçen ay, Reuters tarafından incelenen belgeler, Dior’un bir tedarikçiye yaklaşık 2 bin 780 euro'ya satılan çantalar üretmesi için sadece 57 euro ödediğini ortaya koydu. Bu maliyetlere deri gibi hammaddeler dahil değildi. Savcılık belgesine göre, Dior’un ilgili birimi, müteahhit şirketlerin fiili çalışma koşullarını veya teknik yeteneklerini kontrol etmek için gerekli önlemleri almamıştı.

İŞÇİ İSTİSMARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Mart ve nisan aylarında yapılan soruşturmalarda, müfettişler işçilerin tesiste uyuduğuna ve bu nedenle günün her saati çanta üretilebildiğine dair kanıtlar buldu. Elektrik tüketimi verileri, çalışmaların geceleri ve tatil günlerinde de sürdüğünü gösterdi. Savcılar, taşeronların Çin'e ait firmalar olduğunu ve işçilerin çoğunun Çin'den geldiğini belirtti. İki işçinin ülkede yasadışı olarak yaşadığı, diğer yedi kişinin ise gerekli belgeleri olmadan çalıştığı tespit edildi. İşçilerin makineleri daha hızlı çalıştırabilmesi için yapıştırma ve fırçalama makinelerindeki güvenlik cihazlarının kaldırıldığı da soruşturma raporunda yer aldı.

KAYYIM ATANDI

LVMH, Business Insider'ın yorum talebine hemen yanıt vermezken, The Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, mahkeme belgeleri Dior'un tedarik zincirindeki iyileştirmeleri vurgulayan bir not sunduğunu gösterdi. Soruşturma genişletildi ve lüks şirket, tedarikçilerini gerektiği gibi denetlememekle suçlandı. Firmalara kayyum atanması da alınan önlemler arasında yer aldı.

DİĞER MARKALAR DA RADAR ALTINDA

Dior’un yanı sıra diğer ünlü markalar da benzer skandallarla gündeme geliyor. Armani’nin mağazalarda bin 900 dolardan fazla fiyata satılan ürünler için müteahhitlere çanta başına sadece 99 dolar ödediği ortaya çıkmıştı.