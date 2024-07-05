Her Gün İçmeden Duramıyor: 'Beni Öldüreceğini Biliyorum'

Kanada'da bir kadın, her gün benzin içiyor. Depresyonda olduğu bir dönemde bağımlılık geliştiren kadın, "Bunun güvenli olmadığını biliyorum, bunun beni öldüreceğini de biliyorum ama yine de duramıyorum." dedi.

Her Gün İçmeden Duramıyor: 'Beni Öldüreceğini Biliyorum'

Kanada'da benzin bağımlısı olduğunu söyleyen bir kadın, alışılmadık arzusunun onu öldürebileceği yönündeki uyarılara rağmen, her gün benzin içme alışkanlığına devam ediyor.

Ontario'nun Welland kentinde yaşayan 20 yaşındaki Shannon, depresyon duygusuyla başa çıkmak için bu maddeyi içmeye başladığını ve bağımlılık geliştirdiğini ifade etti.

Günde 16 çay kaşığına kadar benzin tüketebildiğini belirten kadın, risklerin farkında olmasına ve dayanılmaz göğüs ağrıları ve baş dönmesiyle boğuşmasına rağmen ölümcül bağımlılığından kurtulamadığını söyledi.

Shannon, benzinin tadını "Tadı tatlı ve ekşi, ekşi bir sos gibi" diyerek ifade ederken, "Bunun güvenli olmadığını biliyorum, bunun beni öldüreceğini de biliyorum ama yine de duramıyorum. İlk başta karıncalanma oluyor, sonra boğazımın arkasını yakıyor. Bir yere giderken bile yanımdan ayırmıyorum. Onu küçük bir su şişesine koyuyorum." diye konuştu.

Shannon, benzini içmenin "en sevdiği" yolunun doğrudan kutudan içmek olduğunu söylerken, aynı zamanda benzini shot bardaklarına boşalttığını da söyledi.

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