Kırgızistan'da Radikal Dincilerden Darbe Girişimi

Batı Asya ülkesi Kırgızistan'da darbe girişimi oldu.

Ülkenin 'Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi', girişimin engellendiğini belirterek, "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girişimini engelledi" dedi.

Ayrıca darbeyi yapan kişilerle ilgili "suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" aktarımı yapıldı.