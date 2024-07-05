Kırgızistan'da Radikal Dincilerden Darbe Girişimi

Kırgızistan'da bir darbe girişiminin olduğu ve bu girişimin ülkenin istihbarat güçleri tarafından engellendiği belirtildi.

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Kırgızistan'da Radikal Dincilerden Darbe Girişimi

Batı Asya ülkesi Kırgızistan'da darbe girişimi oldu.

Ülkenin 'Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi', girişimin engellendiğini belirterek, "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girişimini engelledi" dedi.

Ayrıca darbeyi yapan kişilerle ilgili "suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" aktarımı yapıldı.

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