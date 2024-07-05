Atlas Okyanusu'nda Göçmen Faciası: Çok Sayıda Ölü Var

Atlas Okyanusu'nda yaklaşık 184 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne, Moritanya'nın Ndiago açıklarında alabora oldu.

Kazanın ardından güvenlik güçleri, aralarında beş yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 36 kişiyi kurtardı, 89 kişinin cesedini çıkardı.

Kayıp yolcuları arama çalışmaları devam ediyor.

ÇOĞUNLUĞU SENEGAL UYRUKLU

Senegal-Gambiya sınır bölgesinden yola çıktığı belirtilen teknedeki göçmenlerin çoğunluğunun Senegal uyruklu olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA