Atlas Okyanusu'nda Göçmen Faciası: Çok Sayıda Ölü Var

Atlas Okyanusu'nda göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Çoğunluğu Senegal uyruklu olan 184 göçmenden 89'unun cansız bedeni bulundu, kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Atlas Okyanusu'nda Göçmen Faciası: Çok Sayıda Ölü Var

Atlas Okyanusu'nda yaklaşık 184 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne, Moritanya'nın Ndiago açıklarında alabora oldu.

Kazanın ardından güvenlik güçleri, aralarında beş yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 36 kişiyi kurtardı, 89 kişinin cesedini çıkardı.

Kayıp yolcuları arama çalışmaları devam ediyor.

ÇOĞUNLUĞU SENEGAL UYRUKLU

Senegal-Gambiya sınır bölgesinden yola çıktığı belirtilen teknedeki göçmenlerin çoğunluğunun Senegal uyruklu olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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