Mbappe'den Fransa Seçimleri Öncesi Çağrı

Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, Fransa'da 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerin ikinci turu öncesinde halkı aşırı sağa karşı oy kullanmaya çağırdı. Almanya'da düzenlenen EURO 2024'teki Fransa-Portekiz çeyrek finali öncesinde basın mensuplarıyla konuşan Mbappe, ülkesindeki seçimler hakkında görüşlerini paylaştı.

Aynı zamanda Fransa Milli Takımı kaptanı olan Mbappe, seçimde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin ilk turda yaklaşık yüzde 33 oy alarak birinci çıktığı sonucunu 'felaket' olarak nitelendirdi.

Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe, ilk tur seçim sonuçlarından sonra Fransızları yeniden aşırı sağa karşı oy kullanmaya çağırarak, "Hiç olmadığı kadar sandığa gitmek gerekiyor. Bu çok acil bir durum" dedi. Mbappe, göçmen karşıtı aşırı sağcı RN adaylarına atıfta bulunarak, "Ülkeyi bu insanların yönetmesine izin veremeyiz" ifadesini kullandı.

Fransız Milli Takımı kaptanı Mbappe, 30 Haziran'daki ilk tur öncesinde de "aşırı ve ayrımcı düşüncelere" karşı olduğunu vurgulayarak gençleri, ülke için "kritik bir an" olarak gördüğü seçimlerde aşırı sağa karşı oy kullanmaya çağırmıştı.

Ulusal Cephe'nin yeni lideri olan Bardella ise Marine Le Pen'in yerine geçerek ırkçı hareketin başına geçmiş ve Mbappe'nin sözlerine karşı herkesin oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem