Biden, Münazarada 'Çuvalladığını' İtiraf Etti: 'Adaylıktan Çekilecek' İddialarına Son Noktayı Koydu

ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden ile eski başkan Donald Trump, kasımda yapılacak seçimler öncesi kozlarını bir televizyon programında paylaştı. Canlı yayınlanan münazara sonrası Biden'ın performansı hem tepki hem de dalga konusu oldu.

Bu münazara sonrası Biden'ın adaylıktan çekileceği iddiaları gündeme geldi. Biden, Trump ile karşılaştığı münazarada kötü performans gösterdiğini kabul ederek, "Berbat bir gece geçirdim. Çuvalladım ve hata yaptım. Bu sadece sahnede 90 dakikalık bir şey, 3,5 yılda ne yaptığıma bakın" dedi.

'HİÇBİR YERE GİTMİYORUM'

Münazaradaki performansı istediği gibi olmasa da yarışı sürdüreceğini aktaran Biden, "Babamdan yere düşünce tekrar ayağa kalkmayı öğrendim, seçimi kazanacağız" diye konuştu.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle askeri personel ve ailelerini Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, buradaki konuşmasında da adaylıktan çekileceği yönündeki yorumlara "Hiçbir yere gitmiyorum" diyerek tepki gösterdi.