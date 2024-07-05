İran Halkı Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turu İçin Sandık Başında

Seçimlerin ikinci turunda, Muhafazakar kanattan eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist kanattan Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan arasında bir yarış var. Said Celili, Muhafazakarlar tarafından desteklenirken, Mesut Pezeşkiyan ise Reformistlerin adayı olarak gösteriliyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de başkent Tahran’da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde oyunu kullandı ve açıklamalarda bulundu. Hamaney, "Allah’a şükürler olsun bugün iyi bir gün. Halkın seçimlere katıldığını, sandıklara gittiği ve ülkenin geleceğini belirleme noktasında harekete geçtiği bir gün. Aldığım duyum ve bilgiler halkın ilk tura göre seçimlere katılım isteğinde artış olduğu yönünde. Eğer gerçekten böyle olursa bu sevindirici bir durum. Allah’ın izniyle milletimiz oyunu kullanacak ve en iyisini seçecektir. Seçimlerin ikinci turunda halkın seçimlere ilgisi ve katılımının normalde fazla olması beklenir. Halk katılım göstererek bu işi artık sonlandıracak ve yarın ülke yeni Cumhurbaşkanına sahip olacak” dedi.

Ülkede oy verme işlemi 18.00’de sona erecek, seçim sonuçları ise yarın açıklanacak.

Ne Olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında ölmesi üzerine Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında, 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti.