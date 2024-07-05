İktidara Yakın Yazar Yazdı: Erdoğan-Esad Görüşmesi Ne Zaman?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın görüşmesi gündeme geldiğinde ortalığın karıştığını belirterek, "Türkiye ve Suriye’de organize gruplar harekete geçiriliyor. Amaç Erdoğan- Esed görüşmesini engellemek, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini önlemek. Kayseri başta olmak üzere Hatay, Gaziantep ve Konya’da yaşanan olayları kastediyorum. Hem ‘Suriyeli mülteciler gitsin’ diyorlar hem de bu ihtimal ortaya çıkınca süreci sabote edecek provokatif eylemler yapıyorlar. Bu bir çelişki değil mi? Çelişki ama savaştan beslenenler var. Savaş lordları, savaştan beslenen kabileler, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve selefi örgütler ile ABD, İran ve Rusya. Türkiye-Suriye ilişkileri normalleşirse onlara ekmek çıkmayacak." diye yazdı.

"GÖRÜŞME ZAMAN ALACAK"

İki liderin Astana'da görüşmesi ihtimalinin gerçekleşmediğini kaydeden Selvi, "Güvenilir kaynaklar çok kısa bir sürede görüşülmesini öngörmüyorlar. ‘Erdoğan-Esed görüşmesi biraz zaman alacak’ diyorlar. Kısa vadede bir görüşme beklemiyorlar" ifadelerini kullandı.

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