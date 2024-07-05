İngiltere'deki Seçimler Rishi Sunak'ın Sonu Oldu

Rishi Sunak, partisinin seçimleri kaybetmesinin ardından Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldı. Dünkü seçimlerde İşçi Partisi, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirmişti.

İngiltere'deki Seçimler Rishi Sunak'ın Sonu Oldu

İngiltere'de dün yapılan seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti, 14 yılın ardından hezimete uğradı. İşçi Partisi'nin zaferiyle sonuçlanan seçimler sonrası Rishi Sunak, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

SANDIKTAN NE ÇIKTI?

Henüz kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, 2019'daki seçimde mecliste 202 sandalye kazanan İşçi Partisi, dünkü seçim sonucunda 412 sandalye elde etti. Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı 365'ten 120'ye geriledi.

İşçi Partisi oyların yüzde 33,8'ini, Muhafazakar Parti ise yüzde 23,7'sini aldı. Bu iki partiyi yüzde 12,2 oyla Liberal Demokrat Parti izledi. Liberal Demokratlar 71 milletvekili kazandı.

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