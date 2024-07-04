İngiltere Sandık Başında: İşçi Partisi'nin Rekor Fark Atması Bekleniyor

İngiltere, Avam Kamarası üyelerini seçmek için sandık başında. Seçim sonuçlarının yarın sabah netleşmesi bekleniyor. Öngörüler ise İşçi Partisi'nin rekor fark atacağı; Muhafazakar Parti'nin ise hezimet yaşayacağı yönünde.

İngiltere Sandık Başında: İşçi Partisi'nin Rekor Fark Atması Bekleniyor

İngiltere bugün 5 yıllık yöneticilerini belirlemek için sandık başında. Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerinin seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başladı.

Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girmek için yarışacağı seçimde oy kullanma işlemi 22.00'de (TSİ 00.00) sona erecek.

GENEL TABLO YARIN SABAH BELLİ OLACAK

Bu saatten itibaren seçim bölgelerinden tek tek sonuçların gelmesi beklenirken mecliste oluşacak genel tablonun ise 5 Temmuz sabah saatlerinde netleşeceği tahmin ediliyor.

Araştırma firmalarının yaptığı anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin açık ara farkla ipi göğüsleyeceği görülürken iktidardaki Muhafazakar Parti'nin ise hezimet yaşayacağı öngörülüyor.

SANDALYE DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısının 100'lere kadar gerileyeceği tahmin edilirken anketler İşçi Partisinin 400'ün üzerinde sandalye kazanacağına işaret ediyor.

Anketler, aşırı sağcı Reform UK Partisinin yanı sarı Liberal Demokrat Parti, İskoçya Ulusal Partisi ve Yeşiller Partisinin Avam Kamarası'nda birden fazla sandalyeyle temsil edileceğini, Kuzey İrlanda ve Galler'i temsil eden partilerin de parlamentoda yer alabileceğini gösteriyor.

Seçimde, Filistin yanlısı bağımsız adaylar da parlamentoya girmek için yarışıyor. Bu adaylar arasında Nelson Mandela'nın ilk seçiminde Güney Afrika'da meclise giren Yahudi kökenli Andrew Feinstein de bulunuyor.

Feinstein, seçimin favorisi İşçi Partisinin lideri Keir Starmer'la aynı seçim bölgesinde yarışıyor. Feinstein, kazanarak Starmer'ın Başbakan olmasını önlemeyi amaçlıyor.

İngiltere Sandık Başında: İşçi Partisi'nin Rekor Fark Atması Bekleniyor - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan erken seçimin tarihinin 4 Temmuz olduğunu belirtmişti.

Sunak, "Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz" demişti.

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Kaynak: AA

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